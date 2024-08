JO de Paris : nous sommes en 2052, découvrez en temps (presque) réel les nouvelles règles et infrastructures des Jeux de Paris sous un climat plus chaud

L'alerte concerne 84 départements français et 54 régions étrangères dans l'ouest de l'Europe. Les départements d'Ile-de-France, le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance écarlate, avec des maximales à 45°C. Ce dernier niveau d'alerte engendre des mesures immédiates : confinement thermique de 11 à 16 heures, télétravail obligatoire quand c'est possible, mise en pause des chantiers extérieurs, arrêt des bus et des tramways… Dans les départements méditerranéens, l'eau est réservée aux usages prioritaires.