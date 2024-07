Nous sommes en 2052, vivez en temps (presque) réel la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris sous un climat plus chaud

Les yeux du monde entier sont rivés sur Paris et les Jeux olympiques de 2024, dont la cérémonie d'ouverture a lieu vendredi 26 juillet. Mais lisez bien ce qui suit : ici, nous sommes en juin 2052, dans un monde encore plus bouleversé par le changement climatique. Franceinfo profite de cette quinzaine pour imaginer à quoi pourraient ressembler ces mêmes Jeux de Paris dans vingt-huit ans.

Franceinfo a choisi de raconter, en temps (presque) réel, six journées marquantes de ces Jeux olympiques et paralympiques de l'avenir. Un récit d'anticipation basé sur les connaissances actuelles, étayé par des rapports et des interviews de chercheurs en science du climat et de personnalités du monde du sport (voir notre méthodologie). Le scénario final décrit des Jeux marqués par une sobriété choisie et un recours à la technologie, parfois synonyme de mal-adaptation.

Organisation décalée au mois de juin, déplacements limités, disciplines disparues ou contraintes d'évoluer, conséquences des effets de la chaleur sur le corps humain... Projetez-vous au cœur du plus grand événement sportif adapté (ou non) à la hausse moyenne de 2,7°C en France par rapport à l'ère préindustrielle. Voici le récit de la première journée, lors de laquelle se dessine déjà le nouveau visage de Paris et des Jeux de demain. Place à la cérémonie d'ouverture, avec un défilé des athlètes bien différent de celui d'aujourd'hui.