VIDEO. "Nous avons été très chanceux" : Ioulia Skripal, fille de l'ancien espion empoisonné, donne sa première interview

"Nous avons été très chanceux de survivre à cette tentative d'assassinat." Ioulia Skripal, empoisonnée le 4 mars à Salisbury (Angleterre) avec son père, l'ex-espion Sergueï Skripal, a accordé sa première interview depuis sa sortie de l'hôpital, début avril. Dans cet entretien en russe diffusé mercredi 23 mai par l'agence Reuters, la jeune femme de 33 ans indique son souhait de rentrer en Russie, mais précise d'abord vouloir se rétablir.

