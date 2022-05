Eurozapping : le Royaume-Uni instaure une taxe sur les entreprises pétrolières

Le Royaume-Uni va taxer les entreprises pétrolières. La facture d’énergie des Britanniques va augmenter de plus de 900 euros par an, en moyenne. Après avoir refusé de toucher aux profits faramineux des entreprises pétrolières, le gouvernement de Boris Johnson fait volte-face et instaure une taxe. Ces mesures arrivent à point pour faire oublier le "partygate" et enrayer la chute de popularité du Premier ministre.

La vidéo au service des urgences en Suisse

En Suisse, la vidéo est au service des urgences. Si une personne perd connaissance, les urgentistes peuvent désormais prendre la main sur la caméra de son téléphone ou de celui d’un proche. Ces vidéos, utiles pour des cas très graves comme les réanimations, sont cryptées. Il n’est donc pas question de les enregistrer pour protéger les données des patients.