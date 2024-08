Royaume-Uni : des manifestations antiracistes organisées dans tout le pays

En réponse aux émeutes d'extrême droite, de nombreux rassemblements se sont organisé au Royaume-Uni, mercredi 7 août.

Une marée humaine est venue défier la vague de violences d'extrême droite qui déferle sur le Royaume-Uni depuis une semaine. Dans le nord de Londres, en Angleterre, les contre-manifestants se comptent par milliers. Même image d'unité à Brighton, à Birmingham ou encore à Bristol, où des communautés se sont rassemblées en réponse aux émeutes et pour manifester contre le racisme et l'islamophobie. "On vient dire aux racistes qu'ils ne sont pas les bienvenus dans nos rues. Ici, pas de violence, l'idée, c'est de rassembler", explique une manifestante.

Plus de 400 personnes ont déjà été arrêtées

Les autorités craignaient plus de 100 rassemblements anti-immigration à travers le pays. Dans les rues, de nombreux commerces ont été fermés et barricadés par mesure de précaution, tout comme les cabinets d'avocats spécialisés dans l'aide aux demandeurs d'asile. Plus de 6 000 policiers antiémeutes ont été mobilisés, le plus gros déploiement de forces de police depuis plus de 10 ans. Les manifestants anti-immigration ne se sont finalement que très peu rassemblés. Ils auraient été dissuadés par les premières condamnations d'émeutiers. Plus de 400 personnes ont déjà été arrêtées depuis le début des émeutes.