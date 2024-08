Reportage Émeutes au Royaume-Uni : "Les réfugiés sont les bienvenus"... à Liverpool, des habitants manifestent pour dire non au racisme

Après l'attaque au couteau de Southport il y a un peu plus d'une semaine, des manifestations racistes et violentes ont éclaté au Royaume-Uni. En réponse, des habitants se sont mobilisés, notamment à Liverpool, pour dénoncer le fascisme.

Des milliers de personnes se sont rassemblées, mercredi 7 août, dans la soirée, dans plusieurs villes du Royaume-Uni pour dire "non au fascisme" et à la haine envers les migrants. Ces manifestations font suite aux émeutes qui émaillent le pays depuis la mort de trois fillettes, dans une attaque au couteau, le 29 juillet à Southport. Tuées par un homme, présenté sur les réseaux sociaux et l’ultradroite, comme demandeur d’asile et musulman. Ces faits ont depuis été démentis par les autorités.

Quelque 6 000 policiers spécialisés contre les "débordements" ont été déployés dans le pays par crainte de nouvelles violences, mais les manifestations du mercredi 7 août se sont déroulées dans le calme, notamment à Liverpool, où plus de 1 000 personnes étaient présentes pour défendre un centre de réfugiés ciblé par l’ultradroite.

"Les réfugiés sont les bienvenus", c'est l'un des slogans scandés par les manifestants, pendant plusieurs heures et sous haute surveillance policière, devant ce centre d’accueil pour réfugiés barricadé par précaution. Cette manifestation s’est déroulée dans le calme et c'est une fierté pour Elizabeth, habitante de Liverpool : "C'est important que beaucoup de monde soit là, dans la rue, pour montrer que nous sommes en colère."

"Nous voulons dire que le fascisme n'est pas le bienvenu dans notre ville." Elizabeth une habitante de Liverpool

Abderrahmane, lui, est venu avec plusieurs amis. Il était impensable pour ce jeune homme de 20 ans de ne pas être présent. "Les gens ne se sentent plus en sécurité dans leur propre communauté, dans leur propre quartier, assure-t-il. Et nous voulons montrer qu'on ne peut pas accepter ça plus longtemps".

Adam Kelwick, l’imam de Liverpool aux côtés du père Peter Morgan, responsable de la paroisse de St Anne, le 7 août 2024. (FRANCEINFO / MARION FERRERE)

Dans la foule, il y avait aussi des responsables religieux, très mobilisés ces derniers jours pour apaiser le quartier. Adam Kelwick, l’imam de Liverpool était aux côtés du père Peter Morgan, responsable de la paroisse de St Anne. "Nous sommes heureux de voir les gens répondre en étant ensemble, qu'importe leur religion, leur âge. Ça, c'est une victoire et nous sommes plus forts, unis contre eux", estime Peter Morgan.