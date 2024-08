Grande-Bretagne : les manifestations anti-immigration continuent

En Grande-Bretagne, les manifestations anti-immigration se multiplient dimanche 4 août à la suite du meurtre de trois petites filles en début de semaine. Le gouvernement britannique craint une escalade.

Des scènes de chaos à Bristol et à Middlesbrough dimanche 4 août. À Rotherham, les policiers tentent de bloquer un groupe de manifestants qui voulaient attaquer un refuge pour demandeurs d'asile. En un rien de temps, les violences se sont propagées dans toute l'Angleterre, qui vit sa septième journée d'émeute. Depuis lundi, les militants d'extrême droite sèment le désordre à coup de slogans racistes. "On ne veut plus voir venir des gens illégalement sur des bateaux depuis des pays où ils sont en sécurité", indique une militante.



Une centaine de personnes arrêtées



Les forces de l'ordre ont arrêté une centaine de personnes et ont promis de poursuivre tous ceux qui étaient impliqués dans les affrontements. Ces manifestations surviennent après la propagation de fausses rumeurs sur l'origine présumée de l'assaillant ayant tué trois petites filles plus tôt dans la semaine. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a pris la parole à propos de ces débordements : "Ceux impliqués dans cette violence auront à faire face à la loi. La police va procéder à des arrestations et des charges seront retenues." Malgré ces déclarations, les appels à manifester se multiplient et font craindre une escalade dans tout le pays.