Guerre en Ukraine : les premiers avions F-16 ont été livrés

Volodymyr Zelensky a pris la parole dimanche 4 août pour remercier ses alliés pour une livraison d’avions de combat F-16. Malgré cette aide, le président ukrainien attend d’autres livraisons.

Ils étaient très attendus, ils sont enfin arrivés. L’Ukraine est désormais dotée de sa première flotte d’avions de chasse F-16. Le président Volodymyr Zelensky les a présentés dimanche 4 août et a tenu à remercier ses partenaires. « L’armée de l’air ukrainienne est entrée dans une nouvelle phase de son développement. » Un renfort de taille qui pourrait provenir des Pays-Bas et du Danemark et a été fabriqué par les États-Unis.



Volodymyr Zelensky attend d’autres livraisons.



Considéré comme un joyau de l’aviation militaire, ce modèle était demandé par l’Ukraine dans le but de protéger les villes et les troupes au sol. Le président ukrainien s’attend à une nouvelle livraison d’avions F-16 et n’a pas dévoilé le nombre d’appareils reçus par Kiev à ce jour mais juge ce nombre insuffisant. En mai dernier, le président Zelensky avait déclaré avoir besoin de 130 avions F-16 pour obtenir une force de frappe similaire à l’armée russe.