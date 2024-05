Élections locales au Royaume-Uni : les électeurs musulmans ont délaissé le Labour pour plébisciter des candidats propalestiniens

La guerre à Gaza est-elle en train de modifier la politique britannique et d'influencer les votes ? C'est ce qu'il s'est produit, dans une certaine mesure, jeudi 2 mai lors des élections locales au Royaume-Uni. Les musulmans britanniques, historiquement fidèles partisans du Labour, ont cette fois-ci voté en faveur de candidats indépendants ou locaux qui ont inclus dans leur campagne la question de la guerre à Gaza et la cause palestinienne.

"Nous ne serons pas réduits au silence. Nous élèverons la voix de Gaza. Nous élèverons la voix de la Palestine. Allah Akbar !" Voici les mots prononcés par l'écologiste Mothin Ali, lorsqu'il apprend jeudi dernier son élection à Gipton et Harehills, deux quartiers de Leeds au nord de l'Angleterre. Représentant le Green Party, il a rassemblé plus de 3 000 votes, 747 de plus que son rival travailliste. Un élu chargé de diverses questions locales mais qui, comme une quarantaine d'autres élus locaux, a centré sa campagne autour d'une guerre qui se trouve à près de 5 000 km.

Les musulmans attendent de nouvelles promesses

Keir Starmer, le chef des travaillistes, a adressé un mot à ceux qui ont délaissé son parti à cause de sa position sur Gaza. "Je vous ai entendus, j'ai écouté. Et je suis déterminé à répondre à vos préoccupations et à regagner votre respect et votre confiance à l'avenir." Dans les zones où la population musulmane dépasse 20%, le parti de travailliste a en effet perdu près de 18% de votes.

Pour le porte-parole du Labour Muslim Network, les quatre millions de musulmans du pays attendent de nouvelles promesses. "Nous avons tellement de travail à faire pour regagner la confiance des électeurs musulmans, et cela commence par demander un embargo immédiat sur les armes à destination d'Israël", a-t-il déclaré. Le parti travailliste est toutefois favori pour les élections législatives. Selon un dernier sondage, il a 30 points d'avance par rapport au parti conservateur au pouvoir.