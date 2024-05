Royaume-Uni : les conservateurs au pouvoir subissent un revers électoral massif

Un revers électoral massif. La défaite du Parti conservateur britannique au pouvoir s'est accentuée, samedi 4 mai, après les derniers résultats des élections locales confirmant la large victoire des travaillistes, dans ce scrutin en forme d'ultime test avant les législatives dans quelques mois. Dans la capitale britannique, le travailliste Sadiq Khan a été réélu largement pour un troisième mandat historique face à la conservatrice Susan Hall, selon des médias britanniques.

Vendredi, les premiers résultats montraient déjà que les "tories" au pouvoir depuis 14 ans allaient connaître leur pire défaite en 40 ans pour un scrutin local, au cours duquel les électeurs étaient appelés à voter pour une législative partielle (gagnée par le Parti travailliste) et pour renouveler une partie des milliers d'élus locaux en Angleterre et au pays de Galles.

Au total, les travaillistes ont gagné plus de 180 sièges et vont diriger huit conseils locaux supplémentaires, tandis que les conservateurs ont perdu plus de 470 sièges et lâché la main sur au moins dix conseils locaux.

"Le début d'une page qui se tourne"

Les gains substantiels de l'opposition travailliste renforcent ses espoirs de voir arriver son chef Keir Starmer à Downing Street après les élections législatives prévues plus tard cette année. "Aujourd'hui nous célébrons le début d'une page qui se tourne, l'une des dernières étapes avant les élections législatives", s'est-il d'ailleurs félicité à Mansfield, dans les East Midlands, où il célébrait l'élection de la maire travailliste Clare Ward.

"Tournons la page du déclin et lançons le renouveau national", a ajouté Keir Starmer, promettant notamment de rebâtir le système de santé à la dérive, après avoir appelé la veille le Premier ministre Rishi Sunak à convoquer des législatives anticipées. Le Premier ministre conservateur, qui fait face à des divisions dans ses rangs, a encore défendu samedi sa politique, notamment son projet d'expulser des migrants vers le Rwanda. "Seuls les conservateurs ont un plan", a-t-il assuré dans une tribune publiée dans The Telegraph.