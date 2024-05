La participation d’Israël à l’Eurovision 2024 contestée en Suède et en Irlande

La guerre à Gaza percute de plein fouet la compétition musicale de l'Eurovision 2024 qui se déroule à Malmö, en Suède. La chanteuse israélienne, Eden Golan, se produira ce jeudi 9 mai dans le cadre des demi-finales, sous haute surveillance policière. La participation d'Israël, malgré les appels de nombreux artistes et associations scandinaves à l'exclure du concours, crée des tensions.

L’Irlande n’a pas gagné l'Eurovision depuis 1996 et l’île n’est pas non plus allée en finale depuis 2018. Bambie Thug, originaire de Cork, vient de changer la donne. L’artiste irlandaise non-binaire, au style gothique et plus que loufoque, s’est qualifiée pour la finale de la compétition samedi 11 mai. Or, avec la présence d'Israël, sa participation au concours est critiquée dans le pays. Des centaines d’artistes irlandais ont signé une pétition l’appelant à boycotter le concours.

Suède : 20 000 manifestants attendus à Malmö

Eden Golan, la chanteuse israélienne, s'est qualifiée pour la demi-finale de l'Eurovision, qui se déroulera ce jeudi à Malmö en Suède. La participation d'Israël au concours crée des tensions et depuis le début des festivités, dimanche 5 mai, la ville de Malmö est quadrillée, il y a énormément de police en armes dans les rues. Des snipers sont postés sur les toits aux abords de la Malmö Arena où se déroulent les concerts, les barrières antibéliers ont poussé un peu partout dans les zones où se concentrent les festivaliers.

La Suède a même demandé des renforts à ses voisins, la Norvège et le Danemark, pour l’occasion. Il y a, bien sûr, comme pour tout grand événement international, la crainte de l’attentat terroriste, une crainte d’autant plus sentie en Suède depuis les autodafés de Corans en 2023 qui ont fait du pays une cible des islamistes, mais il y a aussi une mobilisation extrêmement forte et durable des habitants de Malmö contre la participation d’Israël à l’Eurovision, depuis le début de la guerre à Gaza.

Des manifestations ont lieu tous les week-ends depuis le 7 octobre 2023. Partout dans la ville, on voit des drapeaux palestiniens aux fenêtres, des fresques contre la guerre qui dénoncent un génocide des Palestiniens, beaucoup de gens portent le keffieh noir et blanc autour du cou, pour manifester leur soutien à la cause palestinienne. Malmö est une ville populaire, universitaire, de gauche, qui a accueilli des milliers de réfugiés palestiniens et de tout le Moyen-Orient depuis les années 60, et où la solidarité panarabe est donc plus visible qu’ailleurs dans le pays. 20 000 personnes sont attendues dans les rues cet après-midi et ce soir pour une grande manifestation. La direction de l’Eurovision défend sa position, rappelle que l’événement est "apolitique", et a demandé aux artistes sur scène, et au public, de ne pas brandir de symboles palestiniens.

La chanteuse israélienne modifie son titre "Pluie d'octobre"

L’artiste qui représente la Suède, Eric Saade, qui est lui-même d’origine palestinienne, s’était enroulé un keffieh autour du poignet lors du concert d’ouverture et il a été réprimandé, puisque ne sont autorisés, sur scène et dans le public, que les drapeaux des pays participants. Il y a deux jours, la direction de l’Eurovision a également demandé à la chanteuse irlandaise, Bambie Thug, ouvertement pro-palestinienne, de retirer de son costume des inscriptions de soutien à Gaza.

L’Union européenne de Radiodiffusion (UER) qui organise le concours, marche sur des œufs. Elle a exigé que la chanteuse israélienne, Eden Golan modifie le titre et le contenu de sa chanson initialement intitulée "Pluie d’octobre" puisque les références à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël étaient trop manifestes. Ce qui est sûr, c’est qu’ici, à Malmö, beaucoup dénoncent l’hypocrisie du deux poids deux mesures. La Russie a été bannie du concours suite à l’invasion de l’Ukraine en 2022 et lors des dernières éditions de l’Eurovision, le soutien du festival aux Ukrainiens était clairement affiché et explicite. Donc le fait que les artistes ne puissent pas même partager une pensée pour les près de 35 000 morts à Gaza, passe mal.

Irlande : 400 artistes appellent Bambie Thug à se retirer de la compétition

L'Irlande a décidé cette année d’envoyer "la sorcière" à l ’Eurovision. Voilà comment l’artiste est surnommé par les médias irlandais, alors que Bambie Thug s'est qualifiée pour la finale de la compétition samedi soir. L'artiste a 31 ans et se décrit plutôt comme une "popstar queer de ouija". Le ouija en référence à cette planche, censée permettre la communication avec les esprits. Bambie Thug défie le genre et fait face à de nombreuses critiques.

Plus de 400 artistes irlandais, opposés à la participation d’Israël, l’ont appelé à se retirer de la compétition. Parmi eux, l’actrice Siobhan McSweeney, connue pour son rôle dans la série Derry Girls. Ces artistes déclarent dans leur lettre, qu’"en participant à l’Eurovision, Bambie Thug se tient aux côtés de l’oppresseur". Ils écrivent également que les Palestiniens ont demandé aux artistes de boycotter ce concours. Bambie Thug devrait donc choisir d’être "du bon côté de l’histoire".

Cette lettre rejoint celle de plus de 16 000 téléspectateurs irlandais, qui ont demandé au directeur général de la RTE, la plus grosse chaîne irlandaise de retirer l’Irlande de l’Eurovision. La lettre des artistes souligne également l’importance de ce genre d’événements mondiaux, qui d’après eux, seraient utilisés dans un effort de propagande par Israël. Il s’agirait d’un moyen de "blanchir" ses crimes génocidaires contre les Palestiniens à Gaza.

Bambie Thug et des candidats ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza

Les Irlandais s’identifient énormément à la cause palestinienne, en raison de leur propre passé avec les Britanniques. C’est d’ailleurs également le cas de Bambie Thug, qui s'est joint à plusieurs autres candidats de l'Eurovision, pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, en avril 2024. "Je pense qu’ils devraient contacter la télévision européenne ou la RTE, plutôt que moi, car nous sommes des cibles faciles, en tant qu’artistes. Je ne pense pas que ce soit tout à fait juste de nous intimider autant. Surtout, alors que je fais tout ce qui est en mon pouvoir, en dehors de cette compétition. Il y a évidemment de la pression, mais en même temps, je ne suis qu’une seule personne, je ne peux pas apporter les changements qu’ils attendent de moi !", plaide Bambie Thug.



Bambie maintient aujourd’hui que la représentation pro-palestinienne dans le concours est importante cette année. Mais l’artiste a également précisé qu'on leur avait "ordonné" de retirer toute tenue politique, avant la demi-finale. Leur costume comportait en effet à l'origine une ancienne écriture celtique signifiant "cessez-le-feu" et "liberté pour la Palestine".