Eurovision 2024 : Israël va modifier les paroles de sa chanson pour garantir sa participation

Après quelques semaines de polémique, Israël va se résoudre à modifier les paroles de la chanson avec laquelle il entend concourir à l'Eurovision 2024, afin d'ôter tout ce qui pourrait être perçu comme politique, et garantir ainsi sa participation, a indiqué dimanche la société israélienne de radiodiffusion (KAN).

Après avoir initialement menacé de se retirer si sa chanson n'était pas acceptée en l'état, le groupe public a dit dans un communiqué s'être finalement rallié à l'avis du président israélien Isaac Herzog qui a "suggéré de faire les ajustements nécessaires". "KAN a contacté les paroliers des deux chansons sélectionnées, October Rain, qui a été choisie en premier, et Dance Forever, qui est arrivée deuxième, et leur a demandé de réadapter les textes, tout en préservant leur liberté artistique", a poursuivi la société.

October Rain (Pluie d'octobre) ne mentionne pas explicitement l'attaque sanglante menée par le Hamas le 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël. Mais selon des médias et des observateurs israéliens, ses paroles ne laissent pas de place au doute."Dansant dans l'orage/ Nous n'avons rien à cacher/ Ramène-moi à la maison/ Et laisse le monde derrière/ Et je te promets que ça n'arrivera plus jamais/ Je suis toujours mouillée par cette pluie d'octobre/ Pluie d'octobre", dit un couplet de cette chanson.

La chanteuse déjà choisie, deux titres en balance

Une fois qu'elle aura reçu les textes modifiés, la société publique de radiodiffusion "choisira la chanson qui sera envoyée" aux organisateurs de l'Eurovision, "afin qu'ils approuvent la participation d'Israël au concours", a ajouté dimanche le groupe de radiodiffusion KAN.

Le groupe public KAN révélera le 10 mars la chanson choisie. La chanteuse israélo-russe Eden Golan, âgée de 20 ans, doit représenter Israël à ce concours qui aura lieu cette année à Malmö, en Suède, au mois de mai prochain.

Offensive à Gaza : des appels à exclure Israël

Plusieurs pays ont appelé à bannir Israël de l'Eurovision pour protester contre le lourd bilan de la guerre à Gaza, déclenchée le 7 octobre après l'attaque du Hamas qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Les opérations militaires israéliennes menées en représailles dans le territoire palestinien ont fait plus de 30.400 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas.



Dans ce contexte, à la mi-février, les organisateurs avaient exclu l'idée de bannir Israël du concours, mais ils n'avaient pas encore eu connaissance de la teneur des paroles de la chanson favorite en lice.

Israël a été en 1973 le premier pays non-européen à être autorisé à participer au concours de l'Eurovision, et l'a gagné quatre fois, notamment avec la chanteuse transgenre Dana International en 1998.