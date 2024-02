Israël ne sera pas exclu du concours Eurovision 2024

Avec la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque d'une ampleur inédite lancée le 7 octobre par le Hamas, des appels à bannir Israël du concours sont venus de plusieurs pays. Mais les organisateurs du concours de l'Eurovision de la chanson ont écarté jeudi 15 février 2024 l'idée d'exclure le pays de la compétition, contrairement à ce qu'ils avaient fait pour la Russie au lendemain de l'invasion par le pays de l'Ukraine en 2022 : "Les comparaisons entre les guerres et les conflits sont complexes et difficiles et, en tant qu'organisme de média apolitique, il ne nous appartient pas de les établir", a déclaré à l'AFP Noel Curran, le directeur général de l'Union européenne de radio-télévision (UER), qui regroupe les diffuseurs de la compétition.

"Un événement musical apolitique"

Noel Curran a indiqué que l'UER est "consciente" des nombreuses voix qui s'élèvent pour exclure du concours de cette année Israël, qui sera représenté en mai par la chanteuse Eden Golan, avant d'ajouter : "Cependant, le concours Eurovision de la chanson est un événement musical apolitique et une compétition entre les radiodiffuseurs de service public membres de l'UER. Il ne s'agit pas d'un concours entre gouvernements."

Dans le cas d'Israël, explique-t-il, "nos organes directeurs ont convenu que le radiodiffuseur public israélien Kan satisfaisait à toutes les règles du concours pour cette année et qu'il pouvait participer comme il l'a fait au cours des cinquante dernières années". En revanche, il a ajouté que "dans le cas de la Russie, les radiodiffuseurs russes avaient été suspendus de l'UER en raison de leurs manquements persistants à leurs obligations de membre et pour avoir violé les valeurs du service public". Le directeur général de l'UER a également souligné que la relation entre la chaîne publique Kan et le gouvernement israélien est "fondamentalement différente" de celle qui existe entre la télévision russe et Moscou, faisant valoir que le gouvernement israélien a "menacé ces dernières années de fermer le radiodiffuseur".

C'est officiel 🙌



Eden Golan représentera @Israel à l’@Eurovision cette année !



Tous nos voeux de succès à Eden ! ❤️🇮🇱#Eurovision2024 pic.twitter.com/G941ZaMAJs — Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) February 7, 2024

L'attaque le 7 octobre de commandos du Hamas infiltrés dans le sud d'Israël a entraîné la mort de plus de 1 160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

Israël a juré en représailles de "détruire" le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l'Union européenne, et a lancé une offensive qui a fait plus de 28 600 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du mouvement islamiste.