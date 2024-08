Écosse : la dégustation de whisky, un incontournable pour les touristes

Le whisky est un incontournable de la culture écossaise. Il fait la fierté de ce pays depuis près de 600. Aujourd’hui, les bars spécialisés se multiplient et la dégustation est une étape presque obligée pour les touristes.

Au milieu des collines écossaises, les distilleries dessinent l’identité du pays depuis près de 600 ans. C’est certainement l’un des patrimoines les plus précieux aux yeux des Écossais : le whisky est un élixir national, plus populaire que jamais. La preuve dans un bar spécialisé d’Édimbourg où la dégustation est un incontournable de la carte postale des touristes, comme deux sœurs venues boire un verre. Ici, il s’expose sur les étagères tel un trésor. Son gérant revendique fièrement ses 200 bouteilles et autant de saveurs différentes. "Avant, le whisky, c’était une activité de niche, souvent pour les hommes un peu âgés. Maintenant, il y a beaucoup plus de diversité", détaille le propriétaire.

Deux fois plus de distilleries en 25 ans

En 25 ans, le nombre de distilleries écossaises a presque doublé. Elles sont plus de 140 aujourd’hui et certaines ouvrent désormais leurs portes aux touristes. Il est tellement tendance que des touristes viennent pour apprendre à éduquer leur palais.