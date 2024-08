Consommation : les produits d'entretiens naturels sont-ils vraiment plus écologiques ? Durée de la vidéo : 3 min Consommation : les produits d'entretiens naturels sont-ils vraiment plus écologiques ? Consommation : les produits d'entretiens naturels sont-ils vraiment plus écologiques ? (France 2) Article rédigé par France 2 - F. Vallet, M. Petitjean, M. Cazaux, V. Landolfini France Télévisions JT de 13h France 2

Lessive, savon ou encore liquide vaisselle, les produits d'entretien ont souvent un impact catastrophique sur l'environnement. De plus en plus de marques proposent donc des produits naturels, mais sont-ils vraiment plus écologiques ?

Nettoyer avec du citron, du vinaigre ou de la framboise pour protéger l'environnement. Récemment, les marques de produits d'entretien sont passées au vert pour séduire des consommateurs plus soucieux de la question écologique. Après la crise du Covid, les ventes de détergents ont baissé, sauf pour les produits naturels, qui tirent le marché vers le haut. Sont-ils vraiment plus sains ? L'Écolabel européen et l'Ecocert écodétergent Beaucoup de chimie et de pétrole se cachent encore derrière ces allégations. Seules les certifications de l'Écolabel européen et l'Ecocert écodétergent garantissent un moindre impact sur l'environnement. La certification des détergents porte aussi sur l'efficacité et l'emballage. La dangerosité des produits non certifiés est difficilement évaluable car la liste des composants n'est pas obligatoire. Même naturels et moins polluants, utiliser un nombre restreint de produits ménagers permet d'éviter que des résidus polluent les cours d'eau.

