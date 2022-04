Affaire Maddie : les parents de la petite fille saluent la mise en examen d'un suspect allemand

Une information qui relance l'espoir. Les parents de la petite fille britannique Madeleine McCann, plus connue sous le surnom de Maddie, Kate et Gerry, ont salué vendredi 22 avril l'annonce par la justice portugaise de la mise en examen d'un suspect allemand. "Même si la possibilité est peut-être mince, nous n'avons pas abandonné l'espoir que Madeleine soit toujours en vie et que nous la retrouverons", ont-ils déclaré dans une déclaration publiée sur le site internet dédié à leur enfant.

Le ministère public portugais a annoncé jeudi soir l'inculpation d'un suspect en Allemagne, sans préciser son identité ni la nature des soupçons qui pèsent sur lui, dans le cadre d'une enquête portant sur la disparition de Maddie et menée "en coopération avec les autorités anglaises et allemandes". En juin 2020, un nouveau suspect avait été identifié par les autorités allemandes dans cette affaire. Cette nouvelle "reflète les progrès de l'enquête, menée par les autorités portugaises, allemandes et britanniques", ont assuré les parents de la disparue. Ils ont souligné que le suspect "n'a pas encore été inculpé d'un crime spécifique lié à la disparition de Madeleine".

La petite Maddie avait disparu le 3 mai 2007, peu avant son quatrième anniversaire, à Praia da Luz, une station balnéaire de la région de l'Algarve, où elle se trouvait en vacances avec sa famille.