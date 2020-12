Coronavirus : l’Angleterre se reconfine partiellement

À partir du 20 décembre, certaines régions de Grande-Bretagne seront confinées. "On parle d’un reconfinement qui concerne Londres et le sud-est du pays. Des millions de Britanniques n’auront pas le droit de sortir de leur foyer et y compris pendant les fêtes de fin d’année", explique le journaliste Marc de Chalvron depuis Londres (Royaume-Uni), samedi 19 décembre. "Le premier ministre Boris Johnson justifie cette décision par la mutation du Coronavirus, qui ne fait aucun doute, selon les experts."

Un virus au taux de contamination accru

Le virus au Royaume-Uni est devenu beaucoup plus contagieux, "jusqu’à 70% plus contagieux", indique Marc de Chalvron. "Cela ne veut pas dire qu’il est devenu plus dangereux ou mortel, mais il se transmet plus facilement et c’est ce qui explique l’augmentation spectaculaire du nombre de cas ces dernières semaines." 28 500 nouveaux cas ont été détectés sur le territoire britannique lors de la semaine du 7 décembre. Il s'agit d'un record.

