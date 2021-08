Irak : la France "maintiendra sa présence"

Une conférence s'est tenue à Bagdad samedi 28 août avec Emmanuel Macron pour seul président occidental. Objectif : renforcer la stabilité en Irak et au Moyen-Orient et lutter contre le terrorisme.

C'est un sommet très attendu qui s'est tenu samedi 28 août à Bagdad. Si l'Afghanistan s'est invité dans les discussions, l'objectif initial est avant tout la stabilité de l'Irak et l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Un enjeu de taille qui a réuni deux puissances rivales : l'Iran et l'Arabie Saoudite. Avec eux l'Egypte, la Turquie et la France, représentée par Emmanuel Macron, seul chef d'Etat occidental présent et co-organisateur de cette conférence.

La France a "les capacités opérationnelles "

Dans un contexte de désengagement militaire américain de la région, le président français a rappelé le soutien de la France en Irak. "Nous maintiendrons notre présence aussi longtemps que les groupes terroristes continueront à opérer et aussi longtemps que le gouvernement irakien demandera cet appui. Nous avons les capacités opérationnelles pour assurer cette présence", a-t-il déclaré. Après Bagdad, Emmanuel Macron se rend dans le Kurdistan irakien puis dimanche à Mossoul, reprise aux mains de Daesh. Il veut ainsi rappeler l'importance de la lutte contre le terrorisme pour la stabilité de la région.