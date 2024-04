La tension est toujours aussi vive entre Iran et Israël après l'attaque de drones et de missiles lancée le week-end dernier par Téhéran sur le territoire israélien. Lundi 15 avril, le porte-parole de l'armée israélienne a promis que son pays riposterait "à l'occasion et au moment que nous choisirons", alors que la communauté internationale appelle à la désescalade. Une situation suivie de près aussi par les juifs d'Iran, ces juifs nés en Iran mais qui se sont installés en Israël il y a quelques années, surtout après la révolution islamique. On estime qu'ils sont entre 20 000 et 30 000 actuellement en Israël.

De son enfance passée à Nahavand, une ville au nord-ouest de l'Iran, Elie Cohen en garde quelques souvenirs, précieusement conservés, comme ces photos jaunies par le temps. "C'est mon père et ma mère. Et ça, c'est le père de ma mère, il était le docteur de toute la commune. Je me rappelle de Téhéran aussi, j'y allais avec mon père. Je me souviens des voisins, c'étaient des gens bien."

De son enfance passée à Nahavand, une ville au nord-ouest de l'Iran, Elie Cohen en garde quelques souvenirs, précieusement conservés, comme ces photos jaunies par le temps. (HAJERA MOHAMMAD / RADIO FRANCE)

Il a quitté l'Iran à l'âge de six ans avec ses parents qui rêvaient de s'installer à Jérusalem, terre sainte pour les juifs. Un départ à l'époque choisi et non pas contraint, insiste-t-il. C'était alors avant la révolution islamique. "Nous ne nous sommes pas enfuis, on est partis d'Iran à l'époque du Shah, raconte-t-il. Les relations étaient bonnes et il était bon avec les juifs, les musulmans et les chrétiens. Il entretenait de très bonnes relations aussi avec Israël."

"Cela m'émeut d'en parler"

Mais les choses ont bien changé depuis : Iran et Israël sont devenus des ennemis irréconciliables, l'attaque lancée par les Iraniens le week-end dernier en est une preuve supplémentaire, une blessure de plus pour Elie Cohen, qui redoute l'escalade.

"C'était vraiment très triste, admet-il. J'avais les larmes aux yeux et maintenant cela m'émeut d'en parler. Ça m'embête vraiment parce qu'on aime les Iraniens. On n'a pas de problème avec eux. Je suis un patriote israélien, juif, mais si je vois qu'Israël riposte, attaque, et que des Iraniens vont mourir, ce sera très triste pour moi." Aujourd'hui, à 79 ans, il rêve de revoir l'Iran, au moins une fois.

"Je veux aller en Iran avant de quitter ce monde. Si aujourd'hui il y a la paix entre Israël et l'Iran, j'achète un billet et je pars tout de suite." Elie Cohen à franceinfo

Elie Cohen dit prier chaque jour pour cela, pour cette paix entre ce pays qui l'a vu naître et celui qui le verra partir.