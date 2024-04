C'est peut-être l'image qui va marquer l'histoire de cette première attaque directe de l'Iran sur le territoire israélien dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril. Des explosions ont retenti au-dessus du Dôme du Rocher et de l'esplanade des Mosquées – le Mont du temple pour les juifs – le symbole de la vieille ville de Jérusalem. Une vidéo a été relayée par l'ayatollah Ali Khamenei sur son compte X avec un message en hébreu : "Jérusalem sera bientôt entre les mains des musulmans". Dans la ville de Jérusalemn juifs, arabes, arméniens, musulmans et chrétiens ont assisté aux premières loges à l'embrasement du ciel de la vieille ville.

Georges habite une maison de quatre étages, sur la via Dolorosa, à la première étape du Chemin de croix du Christ. "J'étais sur mon toit et j'ai tout vu juste à côté. C'était très près", raconte-t-il à franceinfo. Il est chrétien, arabe et défend sans ambiguïté l'attaque iranienne. Une parole rare dans un lieu quadrillé par les forces de sécurité israéliennes.

"Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Avec cette réponse, les Israéliens vont maintenant y réfléchir à deux fois avant de frapper de nouveau." Georges, un habitant chrétien arabe de Jérusalem à franceinfo

"C'est la différence entre les deux nations : l'une va sur les toits et l'autre sous la terre. De quoi j'ai peur ? Tuez-moi ! Envoyez-moi en prison, j'y suis déjà allé. Tirez-moi dessus, j'ai déjà été blessé. Tuez mes enfants, allez-y, faites-le, énumère-t-il, avec un air de défi contre les forces israéliennes. Vous l'avez déjà fait, recommencez. De toute façon vous êtes des tueurs, on n’en a rien à faire."

"On sera là pour toujours"

Plus à l'Ouest, devant le mur des Lamentations, des dizaines de juifs, pour la plupart orthodoxes, sont venues prier après une nuit de terreur. "Il y a 3 000 ans on était déjà là, et on sera là pour toujours, assure Netanel, un Américain installé en Israël depuis une quinzaine d'années. Merci à Dieu, nous avons le dôme de fer. Je ne pense pas que ce soit la réponse à tout, nous devons régler ça à la racine et ne pas seulement se reposer sur la défense antiaérienne. Dieu a promis de prendre soin de nous, et c'est ce qu'il fera."

Et pour Natanel, le temps est désormais à la réponse israélienne. Pour définitivement en terminer, estime-t-il, avec la menace iranienne.