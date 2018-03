VIDEO. Liberté de la presse : en Turquie, pour faire taire les journalistes, on leur tire dessus

Ce jour de mai 2016, sur le parvis du palais de justice d'Istanbul, les reporters commentent le procès intenté par le gouvernement à l'un des plus célèbres journalistes turcs, Can Dündar. Soudain… un coup de feu retentit, puis un deuxième. La panique s'empare du parvis.

Une caméra a enregistré la scène, depuis l'instant où Can Dündar sort du tribunal, entouré de deux hommes. Sa femme, quelques pas devant lui, se trouve face à un individu qui fait feu sur son mari. Instinctivement, elle le repousse sur le côté. Un député vient l'aider à tenter de le maîtriser. Can Dündar, qui a pu esquiver le tir, s'enfuit, protégé par un ami. Le tireur, cerné par des policiers en civil, finit par lâcher son arme.

Un journaliste devenu un ennemi d'Etat

Dix-huit mois plus tard, Laurent Richard a retrouvé au siège parisien de Reporters sans frontières celui qui est devenu l'icône mondiale de la liberté de la presse. Depuis qu'il a échappé à cette tentative d'assassinat, Can Dündar vit en exil. Il ne peut plus continuer l’enquête pour laquelle il était convoqué au tribunal ce jour-là. Ses investigations lui ont valu des menaces publiques de la part du président Erdogan.

Le sujet est classé secret-défense : des photos d'une file de camions, publiées en mai 2015 dans le quotidien d'opposition Cumhuriyet. Conduits par des agents secrets turcs, ils auraient livré des armes à des groupes salafistes syriens de l’autre côté de la frontière. La Turquie, alliée des Occidentaux contre Daech, armerait-elle les combattants islamistes ? Laurent Richard a repris l’enquête de son confrère.

