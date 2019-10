VIDEO. "Elle est entrée dans leur intimité": un reporter recueille le témoignage d'une sage-femme syrienne qui a fait naître des enfants de jihadistes européens

Il a suivi les traces des jihadistes français en Syrie. Le grand reporter Kamal Redouani a réalisé le documentaire Djihadistes français : la part du monstre, diffusé mardi 29 octobre sur France 5. On y découvre les récits glaçants et inédits de témoins de la barbarie du groupe Etat islamique.

Dans le cadre de son documentaire, Kamal Redouani a notamment rencontré une sage-femme syrienne qui a fait naître des enfants de jihadistes européens. "Quand j'auscultais les femmes, elles portaient au minimum un pistolet et une kalachnikov. Elles étaient armées, elles ne quittaient jamais leurs armes, elles se méfiaient", raconte-t-elle face à la caméra du reporter. Ce dernier complète : "Aujourd'hui, ici en France, quand on parle des femmes jihadistes, on dit : 'C'est une femme de jihadiste'. Cette femme syrienne a un autre regard. Elle les a côtoyées, elle est entrée dans leur intimité. Elle sait comment ils vivaient. Pour elle, ce sont des jihadistes avant tout, ce sont des criminelles", explique-t-il dans l'émission "C à Vous". Il ajoute : "Le témoignage de cette femme explique qu'elles étaient là aussi pour la transmission de l'idéologie jihadiste à leurs enfants."