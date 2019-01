Syrie : la coalition internationale assure avoir entamé le retrait de ses troupes

"Par souci de sécurité opérationnelle, nous ne discuterons pas des échéances, des lieux ou des mouvements de troupes", s'est contenté d'ajouter son porte-parole.

La coalition internationale antijihadiste dirigée par les Etats-Unis a annoncé, vendredi 11 janvier, le début du retrait de ses troupes de Syrie, sans plus de précision. La coalition "a commencé le processus de retrait (...) de Syrie", a indiqué à l'AFP le colonel Sean Ryan, porte-parole de la coalition.

"Par souci de sécurité opérationnelle, nous ne discuterons pas des échéances, des lieux ou des mouvements de troupes", a-t-il souligné. Cette annonce intervient moins d'un mois après celle du président américain Donald Trump du retrait de quelque 2 000 soldats américains de la Syrie. Il n'est pas clair dans l'immédiat si le retrait inclut également les troupes françaises et britanniques déployées sur le sol.

La coalition internationale antijihadiste a été créée en 2014, après la montée fulgurante du groupe Etat islamique en Syrie et sa conquête de larges pans des territoires syrien et irakien. Plusieurs pays y participent, dont la France et le Royaume-Uni.