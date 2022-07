Syrie : Emilie König, rapatriée et incarcérée en France, affirme "sa volonté de coopérer avec la justice française", indique son avocat

"Elle aura des explications à donner car la façon dont on l'a dépeinte ne correspond pas à la réalité", affirme sur franceinfo Me Emmanuel Daoud, avocat d'Emilie König, jihadiste française partie rejoindre le groupe Etat islamique en 2012.

"Son état d'esprit, elle m'a autorisé à vous le dire, c'est sa volonté de coopérer avec la justice française", a déclaré mardi 5 juillet sur franceinfo maître Emmanuel Daoud, avocat d'Emilie König, rapatriée du camp de Roj en Syrie en France. Accusée d'être une recruteuse de Daech, elle a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste et placée en détention provisoire. "Elle aura des explications à donner car la façon dont on l'a dépeinte ne correspond pas à la réalité", a ajouté Emmanuel Daoud.

franceinfo : Quel est l'état d'esprit à Emilie König à son arrivée en France ?

Emmanuel Daoud : Son état d'esprit, elle m'a autorisé à vous le dire, c'est sa volonté de coopérer avec la justice française, d'apporter tous les éléments d'information qui lui seront demandés, de répondre aux questions qui lui seront posées par les magistrats instructeurs. Elle a l'espoir un jour prochain de retrouver ses cinq enfants. Pour trois d'entre eux, qui étaient assez malades, pour les protéger, elle avait accepté qu'ils partent et d'en être séparée, ce qui est toujours épouvantable pour une maman, c'est ce qu'elle a fait l'année dernière et être sur le même territoire qu'eux, sur le sol français, c'est un immense soulagement pour elle.

"Si on veut lutter efficacement contre le terrorisme, il faut permettre à ces femmes d'expliquer leur parcours." Me Emmanuel Daoud, avocat d'Emilie König à franceinfo

Ce sont les juges spécialisés au parquet, les policiers de la DGSI, les associations de victimes d'attentats qui le disent et qui sont d'accord sur cette analyse, il faut que cela soit mis en œuvre le plus rapidement possible.

Elle est inscrite sur la liste noire des Etats-Unis des terroristes internationaux. Aujourd'hui elle est consciente de son parcours et entend pleinement coopérer ?

Il faudra confronter le dossier à la réalité du parcours d'Emilie König. Je n'aborderai pas le fond, je réserverai cela aux magistrats instructeurs. Elle aura des explications à donner car la façon dont on l'a dépeinte ne correspond pas à la réalité. Elle est beaucoup plus contrastée et il ne faudra pas oublier quelle était la jeunesse de ces femmes et que pour certaines d'entre elles, elles étaient sous emprise et qu'on était dans un contexte particulier. Ce n'est pas noir et blanc.

Que pensez-vous de cette initiative de la France de procéder à ce retour groupé ?

Il était vraiment temps, c'est un moment de soulagement, parce que toutes ces femmes et tous ces enfants pouvaient mourir d'un jour à l'autre.

"Il était temps que l'heure de la justice de l'humanité sonne enfin et que la France respecte ses engagements internationaux, que la France protège ces enfants, que la fin de ces traitements inhumains et dégradants puisse sonner encore une fois." Me Emmanuel Daoud, avocat d'Emilie König à franceinfo

Il ne faut pas oublier que beaucoup d'enfants, 165 enfants, et de femmes restent encore. Il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à se battre, pour elles et pour eux, pour qu'ils soient tous et toutes rapatriés. Il n'y a que cette solution pour que la France respecte ses engagements, le droit humanitaire, pour qu'elle protège les enfants.