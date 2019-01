Syrie : des jihadistes français bientôt rapatriés par le gouvernement ?

La France n'exclurait plus de rapatrier les jihadistes français actuellement en Syrie. Dans un camp en Syrie, d'anciennes épouses de jihadistes et leurs enfants ont fui les zones de combat et Daech. Les hommes de leur côté sont interrogés par les Kurdes, signe de la débâcle du groupe État islamique dans le pays. Parmi les femmes présentes, une équipe de France 24 a rencontré une Française. Elle dit s'appeler Mathilde et s'être mariée avec un jihadiste égyptien.

"Ça fait longtemps que j'essaye de partir"

En larmes devant la caméra, elle indique vouloir "rentrer en France". Et d'un "non" ferme, assure ne pas être triste que cela se termine. "Ça fait longtemps que j'essaye de partir d'ici. Sans argent, sans connaissance, ce n'est pas possible", explique-t-elle. Selon elle, il reste encore des Français en zone de combat. "Je sais qu'il y en a parce que quand on marche, j'entends les Français parler", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT