Paris : une attaque terroriste meurtrière revendiquée par Daech

Vers 21 heures samedi 12 mai, dans le très fréquenté quartier de l'Opéra à Paris, un homme gît à terre. Il est immobile, ses vêtements sont tachés de sang. Les pompiers arrivent, mais l'homme de 29 ans ne survivra pas. Un jeune homme armé d'un couteau déambule lentement et attaque des passants au hasard. "Il marchait et tapait dans les commerces, les mains pleines de sang. Il cherchait d'autres victimes", décrit un témoin de l'attaque.

Un mort et quatre blessés

L'assaillant a ensuite blessé une femme à la gorge avant d'être abattu par la police. Les coups de feu, qui ont retenti, ont semé la panique dans les restaurants et cafés. En quelques minutes, le quartier a été bouclé. Bilan d'une soirée tragique : un mort et quatre blessés évacués. Pour les enquêteurs, c'est une attaque terroriste, revendiquée plus tard par l'État islamique.

