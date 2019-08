Les familles yézidies arrivées en France bientôt accueillies en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes

Les 31 femmes yézidies et leurs enfants arrivés jeudi 8 août en France vont être répartis dans trois régions françaises.

Les 31 femmes yézidies et leurs enfants arrivés jeudi 8 août à l'aéroport de Toulouse-Blagnac vont être répartis entre l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes, rapporte France Bleu Occitanie. Dans le détail, il s'agit de six départements : le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Saône-et-Loire et le Tarn. En tout, 31 familles victimes du groupe État islamique, soit 151 personnes (31 femmes et 120 enfants) originaires du Kurdistan irakien, vont être accueillies.

Le Tarn-et-Garonne va héberger onze familles arrivées jeudi matin : huit femmes et leurs enfants seront logés à Septfonds (au nord du département, entre Montauban et Cahors) par des bailleurs sociaux gérés par Habitat et Humanisme. Trois familles iront à Caussade, dans des logements tenus par des bailleurs privés, mais là aussi gérés par l'association.

Les Landes et les Pyrénées-Atlantiques hébergeront chacun une quarantaine de personnes. L'agglomération de Limoges, en Haute-Vienne, prendra en charge huit familles, la Saône-et-Loire une dizaine de personnes. Enfin, le secteur de Carmaux (au nord d'Albi) dans le Tarn, qui a déjà un programme yézidi avec des familles arrivées en mai dernier, accueillera une famille supplémentaire. L'État français "leur assure protection, sécurité, éducation et accompagnement médico-social". Selon le gouvernement, l'accueil de ces familles "s'inscrit dans la continuité des deux opérations déjà coordonnées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères".

Au total, 350 réfugiés yézidis ont été accueillis en France depuis décembre

Depuis décembre dernier, ce sont en tout 75 familles yézidies soit autour de 350 personnes qui sont arrivées en France, en trois temps. D'abord en décembre, 16 femmes et leurs 67 enfants. La majeure partie d'entre eux s'est installée en région parisienne. En mai dernier, 132 personnes ont atterri sur le territoire, 28 mères et 104 enfants : une trentaine de personnes sont à Toulouse, 67 autour de Carmaux (Saint-Benoit, Blaye-les-Mines, Carmaux), 33 en Lozère et une dizaine de personnes en Saône-et-Loire. Enfin, les 151 personnes arrivées jeudi 8 août sont réparties en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, et en Auvergne-Rhône-Alpes.

D'autres familles yézidies devraient arriver en novembre prochain, autour de 150 personnes, ce qui correspondrait en tout aux 500 yézidis que la France s'est engagée à accueillir. Sauf décision contraire de l'Élysée, il s'agira alors des derniers réfugiés yézidis directement choisis par le Quai d'Orsay.