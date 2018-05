Attentat à Paris : les proches de Khamzat Azimov en garde à vue

Au lendemain de l'attaque au couteau survenue samedi 12 mai dans le quartier de l'Opéra à Paris, la police s'intéresse à l'entourage de Khamzat Azimov. "Trois personnes de son entourage sont ce dimanche 13 mai au soir en garde à vue", atteste le journaliste Clément Le Goff, en duplex devant les locaux de la police judiciaire à Paris.

Un ami d'enfance de Khamzat Asimov entendu par la police

Lesquels ? Le journaliste poursuit : "Ses parents d'abord, qui se trouvent dans les locaux de la police judiciaire. Selon nos informations, ils semblent totalement dépassés par les événements. En tout cas, les perquisitions menées dans l'hôtel où ils résidaient n'ont rien donné", rapporte le journaliste. Puis, un autre homme intéresse tout particulièrement les enquêteurs : il s'agit de l'ami d'enfance d'Azimov. "Tous les deux sont nés en 1997, et ont déjà été entendus par les services de renseignements ; c'était il y a un an, au sujet de l'une de leurs proches qui prévoyait de partir en Syrie", précise l'envoyé spécial de France 2. Il reste donc beaucoup de questions en suspens. "Une dernière information : on l'a appris il y a un peu moins d'une heure, une vidéo de revendication a été publiée sur Internet ; elle est en ce moment expertisée par les enquêteurs".

Le JT

Les autres sujets du JT