Attentat à Paris : le profil de l'assaillant

Khamzat Azimov, 20 ans et auteur présumé des attaques au couteau qui ont fait un mort et quatre blessés dans la soirée du samedi 12 ami à Paris, est né en Tchétchénie (Russie) et a été naturalisé français en 2010. Depuis quelques mois, il vivait dans le 18e arrondissement de la capitale, avec ses parents et sa petite sœur. Une famille réputée discrète dans cet immeuble, où elle louait un appartement au mois.

Un ami de Khamzat Azimov en garde à vue

Le jeune homme était pourtant dans le collimateur des services de renseignement depuis l'été 2016, faisait l'objet d'une fiche S et était inscrit au fichier de la prévention de la radicalisation islamiste. À l'époque, cette famille vivait encore à Strasbourg (Bas-Rhin). Aujourd'hui, un des anciens camarades de Khamzat Azimov a été placé en garde à vue et des perquisitions ont été menées à son domicile. Ce dernier aurait cherché à rejoindre la Syrie.

Le JT

Les autres sujets du JT