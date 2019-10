Pourquoi le nom du chien militaire qui a joué un rôle dans le raid contre Abou Bakr Al-Baghdadi ne peut-il pas être dévoilé ?

Après la mort d'Abou Bakr Al-Baghdadi, Donald Trump a félicité les soldats américains, mais aussi un chien militaire dont il a publié la photo sur Twitter, lundi 28 octobre. "Ce chien merveilleux (...) a fait un BOULOT GENIAL dans la capture et l'élimination du chef du groupe Etat islamique, Abou Bakr Al-Baghdadi", a écrit le chef d'Etat américain. En revanche, si cette photo du chien a été "déclassifiée", son nom, lui, n'a pas pu l'être, pour des raisons de sécurité.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

Le général Mark Milley, chef d'état-major de l'armée américaine, avait souligné un peu plus tôt lundi, lors d'un point-presse, ne pas vouloir "diffuser, pour le moment, de photos ou le nom du chien ou n'importe quoi d'autre pour protéger son identité", car celui-ci "est encore sur le théâtre d'opérations".

L'ancien officier de l'armée américaine, Mark Hertling, a également donné des informations sur Twitter. Il a expliqué que dévoiler le nom du chien pourrait permettre de remonter à son maître, puis à son unité. Cela pourrait, finalement, mettre en péril l'ensemble des personnes ayant participé au raid.

For those joking about the classified dog name, there’s actually a security reason for it:

-Knowing dog’s name, u can determine the handler

-Knowing the handler, u can determine the unit

-Knowing the unit, tells which Delta unit(s) was part of the raid.