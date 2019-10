Mort d'Al-Baghdadi : les images de l'assaut rendues publiques

C'est une vidéo d'une minute que vient de publier le Pentagone. Dans les premières images du raid en Syrie, on peut voir des vues aériennes à différents moments de l'assaut de la maison où s'était caché le chef de Daech, Abou Bakr-Al-Baghdadi. Sur la première des séquences déclassifiées, on aperçoit au sol des combattants jihadistes qui viennent de tirer sur le convoi aérien, la riposte américaine est immédiate. Quelques minutes plus tard, une dizaine d'agents des forces spéciales s'apprêtent à entrer dans le complexe sécurisé.

Aucune image du chef de Daech

À aucun moment le chef de Daech n'apparait sur les vidéos fournies par l'armée américaine. Il n'y a donc pas de confirmation des détails livrés dimanche 27 octobre par le président américain Donald Trump. "Il gémissait, criait, pleurait", avait-il affirmé. Mercredi, les autorités américaines ont confirmé que ce ne sont pas trois, mais deux enfants qui sont morts au côté d'Al-Baghdadi. Les dernières images dévoilées par l'armée américaine sont celles du bombardement massif après la mort de calife autoproclamé pour raser son refuge, afin d'empêcher que celui-ci devienne un lieu de pèlerinage jihadiste.

