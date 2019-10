VIDEO. Les images du raid lors duquel Al-Baghdadi est mort ont été dévoilées par le Pentagone

Le département américain de la Défense a publié mercredi plusieurs photos et vidéos de l'opérationl militaire qui a abouti à la mort du chef de Daesh.

Le département américain de la Défense a publié mercredi 30 octobre les premières images du raid militaire mené le week-end dernier en Syrie qui a abouti à la mort du chef du groupe Etat islamique (EI), Abou Bakr Al-Baghdadi, prévenant que le groupe djihadiste pourrait tenter de mener une attaque en représailles.

>> RECIT. Comment s'est déroulée l'opération américaine qui a entraîné la mort d'Abou Bakr Al-Baghdadi, le chef de l'Etat islamique

Les images aériennes, en noir et blanc et granuleuses, montrent les forces spéciales américaines se rapprocher du complexe dans lequel Al-Baghdadi se trouvait, pendant qu'un avion américain faisait feu sur des combattants situés à proximité du bâtiment. Une autre vidéo, la plus spectaculaire, montre un épais nuage de fumée noire s'élever du sol après que les bombes américaines ont rasé le complexe.

The Pentagon has released aerial footage showing the U.S. assault force approaching the compound of Abu Bakr al-Baghdadi.



Additional video shows the U.S. airstrike that destroyed the compound after American special operations forces left the location. https://t.co/dwcLJoaZxM pic.twitter.com/bLmKxR1e9r — ABC News (@ABC) October 30, 2019

Le général Kenneth McKenzie, à la tête du commandement central américain qui supervise les troupes déployées au Moyen-Orient, a déclaré que la destruction du bâtiment avait en partie pour but "de s'assurer que celui-ci ne serait pas un sanctuaire ni mémorable sous aucune forme".

“The mission was a difficult, complex, and precise raid that was executed with the highest level of professionalism, and in the finest tradition of the U.S. military.” - @CENTCOM Commander Gen. Frank McKenzie Jr. pic.twitter.com/5tU7mZw1hv — Department of Defense (@DeptofDefense) October 31, 2019

Deux enfants tués, des représailles probables

Le Pentagone a apporté certaines clarifications au sujet du déroulement de l'opération. Lorsqu'Abou Bakr Al-Baghdadi a fait exploser la bombe qu'il portait sur lui dans le tunnel dans lequel il était acculé, la détonation a tué, outre lui-même, deux jeunes enfants, et non trois comme les autorités américaines l'avaient initialement affirmé.

"En plus des deux enfants", "six membres de l'EI sont morts en tout" au cours du raid : "quatre femmes et deux hommes dont Baghdadi", a déclaré le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain. Les femmes agissaient "de manière menaçante" et portaient des gilets explosifs. Il a assuré que onze autres enfants avaient été "protégés par les forces d'assaut" et deux hommes capturés. Du matériel électronique et des documents en quantité "substantielle" ont été saisis.

Le général a prévenu que l'EI allait probablement tenter d'organiser une attaque en représailles. "Nous sommes postés et nous sommes préparés à cela", a-t-il assuré.