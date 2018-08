Nucléaire iranien : la compagnie Iran Air se fait livrer cinq avions, juste avant l'entrée en vigueur des sanctions américaines

Arrivage de dernière minute. La compagnie aérienne Iran Air a déclaré samedi 4 août qu'elle entendait prendre livraison de cinq avions régionaux ATR dans le cadre d'un contrat remis en cause par le rétablissement de sanctions américaines contre l'Iran. La compagnie iranienne a posté sur Twitter dimanche une photo de ces cinq nouveaux ATR 72-600 à leur arrivée à Téhéran.

The newest members of the #IranAir family are home now, at #Mehrabad Airport in #Tehran: EP-ITI, EP-ITJ, EP-ITK, EP-ITL and EP-ITM. Five brand-new #ATR72 aircraft. #Homa pic.twitter.com/8Ui4jGPm73