Nucléaire iranien : ce qu'il faut savoir de l'accord actuel (et du futur texte voulu par Emmanuel Macron)

En visite aux Etats-Unis, et face aux menaces de Donald Trump de rétablir des sanctions économiques contre Téhéran, le président français a dit sa volonté de "travailler à un nouvel accord avec l'Iran". Explications.

L'annonce fait déjà débat. En visite aux Etats-Unis, Emmanuel Macron devait se servir de sa rencontre avec Donald Trump pour le convaincre de ne pas quitter l'accord conclu en 2015 entre Téhéran et la communauté internationale à propos du nucléaire iranien. Mais mardi 24 avril, dans une conférence de presse commune avec le président américain, le chef de l'Etat français a finalement annoncé qu'il souhaitait "pouvoir travailler à un nouvel accord avec l'Iran". Les médias français y voient un alignement sur la position de Donald Trump, alors qu'outre-Atlantique, la presse considère plutôt qu'Emmanuel Macron a convaincu son homologue de ne pas sortir de l'accord actuel. Franceinfo vous explique en quoi consiste ce texte, et ce que lui reprochent les deux présidents.

Que contient l'accord de 2015 avec l'Iran ?

Le 14 juillet 2015, après vingt-et-un mois de négociations, un terrain d'entente est trouvé. Historique. L'Iran et six grandes puissances mondiales – les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie et la Chine – signent ainsi un accord pour encadrer le programme nucléaire iranien. Le sujet était une source de tensions depuis 2002 et des images satellite révélant l'existence de sites nucléaires secrets en Iran, faisant craindre que le pays se dote de l'arme atomique.

Dans ce texte, l'Iran s'engage alors à abaisser pendant plusieurs années ses capacités nucléaires, en réduisant notamment le nombre de ses centrifugeuses en activité capables d'enrichir de l'uranium. Une façon de rendre quasi impossible la fabrication d'une bombe atomique par Téhéran, tout en l'autorisant à mettre en place une filière de nucléaire civil.

L'accord autorise aussi le contrôle régulier des sites nucléaires iraniens par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Des points qui ont tous été respectés jusqu'ici. En échange, les autres signataires s'engageaient à lever une partie des sanctions qui pesaient sur le pays, ce qui a aussi été fait depuis l'entrée en vigueur du deal en janvier 2016, ouvrant la porte à des investissements étrangers dans le pays.

Que reproche Donald Trump à ce texte ?

L'accord, conclu sous la présidence de Barack Obama, a été décrié dès sa signature par celui qui lui a ensuite succédé. Pendant sa campagne, le candidat Donald Trump promettait ainsi de "déchirer" le texte, qu'il qualifie de "pire accord jamais conclu". Le 12 janvier dernier, le président américain a exigé que les Européens trouvent une solution, d'ici le 12 mai, pour "remédier aux terribles lacunes" du texte, sinon il rétablira les sanctions économiques contre Téhéran.

Donald Trump, qui a encore répété mardi qu'il trouvait l'accord actuel "insensé" et "ridicule", doute de son efficacité pour empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire. Il souhaiterait qu'il soit possible d'inspecter de façon plus poussée les sites iraniens, et que les restrictions temporaires aient une durée plus longue (certaines expireront en 2025). Le président des Etats-Unis s'agace également de voir Téhéran développer des missiles balistiques et gagner en influence au Moyen-Orient, fournissant un soutien précieux au régime syrien, explique Politico (en anglais).

Autant d'aspects qui ne sont pas concernés par l'accord de 2015. "Ils auraient dû faire un accord qui couvrait le Yémen, qui couvrait la Syrie, qui couvrait d'autres parties du Moyen-Orient où l'Iran est impliqué", a expliqué Donald Trump mardi lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron. Il n'a d'ailleurs pas promis de maintenir la levée des sanctions en échange d'un nouvel accord : "Personne ne sait ce que je ferais le 12 mai", a-t-il assuré.

Emmanuel Macron partage-t-il ces critiques ?

"Il n'y a pas de mystère pour dire que nous n'avons pas les mêmes positions de départ sur ce point", a reconnu Emmanuel Macron, mardi, à la Maison Blanche. Dimanche, à la veille de son arrivée à Washington, il affirmait à la chaîne américaine Fox News qu'il n'y avait "pas de plan B pour le nucléaire contre l'Iran", tout en reconnaissant que le texte était "imparfait". Pour le président français, négocier un nouvel accord représente un compromis entre sa position et celle de Donald Trump : "On ne déchire pas un accord pour aller vers nulle part. Il faut construire un accord sur l'Iran plus large."

Le président français a proposé de baser les négociations concernant un nouvel accord sur quatre grands axes : maintenir l'interdiction d'enrichir de l'uranium ; s'assurer "qu'il n'y ait pas d'activité nucléaire iranienne à long terme", même après l'expiration des clauses en 2025 ; mettre fin aux programmes de missiles développés par l'Iran ces dernières années ; et poser dans cet accord "les conditions d'une solution politique (...) au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban" incluant les Iraniens.

Impliqué au côté du régime en Syrie et des rebelles au Yémen, l'Iran soutient aussi le Hezbollah au Liban, groupe considéré comme terroriste par les Etats-Unis. Le nouvel accord proposé par Emmanuel Macron ne reviendrait donc pas sur les dispositions du précédent, mais élargirait les négociations à d'autres sujets, ceux réclamés par Donald Trump. Mais l'annonce a été boudée par le président iranien Hassan Rohani, la cheffe de la diplomatie européenne ainsi que le porte-parole du Kremlin, très partagés quant à une réflexion autour d'un nouveau texte.