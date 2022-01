Nucléaire iranien : Emmanuel Macron appelle à "accélérer" les négociations

Les pourparlers sur le nucléaire iranien entre les Occidentaux et Téhéran, à Vienne (Autriche), ont été mis en pause. Pendant ce temps mort, qui doit permettre aux participants de mener des consultations dans leur pays en vue d'un retour à la table des discussions la semaine prochaine, Emmanuel Macron s'est entretenu samedi par téléphone avec son homologue iranien, Ebrahim Raïssi, a fait savoir l'Elysée, dimanche 30 janvier. "Le Président de la République a réitéré sa conviction qu'une solution diplomatique est possible et impérative (...)", a précisé la présidence française dans un communiqué.

Emmanuel Macron a insisté "sur la nécessité d'accélérer, pour aboutir rapidement à des progrès tangibles" et souligné "la nécessité que l'Iran démontre une approche constructive et revienne à la pleine mise en oeuvre de ses obligations", poursuit le communiqué. La présidence iranienne a de son côté déclaré que "dans les négociations, la République islamique a prouvé sa volonté et son sérieux pour parvenir à un accord, et tout effort de l'autre partie à cet égard devrait inclure la levée des sanctions, la vérification et une garantie valable".

Les pourparlers visent à réintégrer les Etats-Unis, qui se sont retirés du pacte en 2018 et ont rétabli des sanctions économiques contre Téhéran, ainsi qu'à ramener l'Iran au respect de ses engagements. Ils ont repris fin novembre dans la capitale autrichienne, après cinq mois d'interruption, entre l'Iran et les pays encore parties à l'accord conclu en 2015 (France, Royaume-Uni, Allemagne, Russie, Chine).

Des Français incarcérés en Iran

Selon l'Elysée, Emmanuel Macron a profité de cet entretien pour demander une nouvelle fois "la libération immédiate" de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, réincarcérée à Téhéran. Le président français a enfin a "exprimé sa préoccupation concernant" la situation du Français Benjamin Brière, condamné à huit ans et huit mois de prison en Iran pour "espionnage" et "propagande" contre le régime.

L'appel entre Emmanuel Macron et Ebrahim Raïssi a par ailleurs "permis d'évoquer les questions régionales et notamment la situation au Liban et la sécurité dans le Golfe", a ajouté la présidence français. A cet égard, Emmanuel Macron a, une nouvelle fois, "condamné fermement les attaques récentes qui ont visé les Emirats arabes unis" et "les deux chefs d'Etat sont convenus de la nécessité de trouver une solution politique au conflit au Yémen".

jk/at