Liban : les recherches des survivants continuent à Beyrouth

B. Delombre, C. Domat, S. Guignon, A. Brodin France 3 France Télévisions

Mardi 4 août, des explosions ont causé la mort de plus de cent personnes, ainsi que des milliers de blessés, à Beyrouth (Liban). Le bilan devrait encore s'alourdir. La moitié de la ville a littéralement été soufflée, et la capitale est désormais méconnaissable. Les charpentes métalliques des entrepôts ont été broyées sur le port de Beyrouth. Dans la ville, les alarmes sonnent sans discontinué. Pas un seul bâtiment n'a été épargné sur des kilomètres. Les vitres brisées jonchent le sol.

"J'étais là dix minutes avant, j'étais morte"

"J'étais là dix minutes avant, j'étais morte. Ce n'est pas acceptable tous ces dégâts, tous ces morts, on est des gens humains, on a des familles, on a des rêves", exprime une commerçante, sous le choc. La journaliste Chloé Domat était en direct depuis Beyrouth pour commenter la situation. "C'est un Liban à genoux qui a été frappé par cette crise", explique la journaliste. Des scènes de désespoir ont été observées dans toute la ville.