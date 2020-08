Liban : désolation après la double explosion à Beyrouth

Ce sont les visages des personnes dont on n’a plus de nouvelles depuis la catastrophe qui a frappé Beirouth, mardi 4 août. Sur les réseaux sociaux, les messages pour retrouver des proches disparus se comptent par dizaines. Toute la nuit les recherches se sont poursuivies au milieu des décombres. Mais l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise à mesure que les heures passent. Les images satellites du port avant et après l’explosion montrent l’ampleur de la dévastation. Au lendemain du drame, plus de 300 000 personnes étaient sans domicile.

"Punir les responsables"

Dans les rues, les habitants, valises à la main tentent de sauver ce qui peut encore l’être avant de quitter la ville meurtrie. Après avoir observé une minute de silence, le président libanais fait une promesse solennelle à son peuple. "Nous sommes déterminés à enquêter et à révéler ce qui s’est passé le plus rapidement possible et punir les responsables", a déclaré Michel Aoun, le président de la république du Liban. Les autorités militaires ont demandé l’assignation à résidence des personnes qui travaillaient à la gestion du stock de nitrate d’ammonium qui serait à l’origine de l’explosion.