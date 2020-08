Explosion à Beyrouth : la diaspora libanaise s’active pour aider le pays

La solidarité se prépare aux quatre coins du monde. Après l’annonce de la grave explosion qui a bouleversé Beyrouth (Liban), les membres de la diaspora libanaise se sentent dans l’obligation de venir en aide à la population touchée. "Pour n’importe quel pays où il y a des catastrophes de cette amplitude, tout être humain se sent concerné. Que dire quand on sait qu’on a derrière de la famille, des parents, des amis et des lieux qu’on connaît et qu’on aime", explique Jihad Feghali, ingénieur franco-libanais.

Les cagnottes en ligne, une solution économique et humanitaire

Parmi les nombreux moyens qui existent pour soutenir la population à Beyrouth, les Libanais du monde entier peuvent envoyer des produits de l’étranger mais avec le port de la capitale détruit, il faut parfois passer par d’autres ports comme à Tripoli (Libye). Sur internet, les cagnottes en ligne ont le vent en poupe et permettent d’assurer plusieurs avantages pour la ville de Beyrouth. "Ça donnera le double effet. Il y aura la petite industrie, qui fabrique les couvertures ou bien certains éléments, qui va vivre, qui va maintenir ses emplois et en même temps, son produit sera donné aux gens qui en ont besoin", analyse Jihad Feghali.

