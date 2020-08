Beyrouth : la ville, théâtre de scènes d'apocalypse

H. Capelli, M. Sourd, A. Peyrouth, C. Senechal, P. Gueny

Le port de Beyrouth, l'endroit où s'est passée l'explosion, est désormais dévasté. Le hangar a été comme vaporisé. À la place, un gigantesque cratère de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Les conteneurs ont été soufflés, les silos de céréales éventrés, et des panaches de fumée continuent de s'élever au-dessus des centres. Sur une photo satellite, le constat est frappant : le port est dévasté, tous les bâtiments ont disparu.

Le chaos règne

À quelques centaines de mètres de là, le bâtiment du journal Al Nahar est également dévasté, et aucune vitre n'a résisté. Dans le centre-ville, le chaos règne. Quelques minutes plus tôt, le coiffeur terminait la coupe d'une cliente. Soudain, la vitre explose, alors que le commerce est situé à plus de 2 km du port. La pizza, située à côté de la rue commerçante, est au milieu d'un paysage apocalyptique.

