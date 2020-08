Beyrouth – Emmanuel Macron est arrivé au Liban

"Ce soutien est une évidence, parce que c’est le Liban, parce que c’est la France, a déclaré Emmanuel Macron, après son arrivée au Liban. Je me devais d’être là pour apporter cette amitié et cette fraternité de notre pays pour le peuple libanais. Au-delà de l’explosion, la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C’est une crise politique, morale, économique et financière."

La communauté internationale se mobilise

Suite à cette catastrophe, de nombreux pays, y compris dans la région du Proche Orient, se sont décidés à apporter leur aide. "Une aide internationale qui s’élève à plusieurs milliards de dollars, explique le journaliste Matthieu Boisseau, en direct de Beyrouth. Cette aide provient de toute la planète mais aussi des pays de la région comme le Qatar, la Jordanie ou encore Israël. La France apporte une aide logistique avec trois avions militaires et du matériel. Emmanuel Macron a appelé le gouvernement libanais a procédé à des réformes structurelles, notamment dans les grandes entreprises pour limiter la corruption."

