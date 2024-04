Vrai ou faux : quelle est l’origine du slogan polémique "From the river to the sea" ?

Le slogan est fréquemment repris ces dernières semaines dans les rassemblements de soutien à la Palestine à travers le monde.

"From the river to the sea, Palestine will be free." Cette formule (en français : "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre ") est souvent employée depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël par les manifestants propalestiniens. Ce slogan est utilisé sur les réseaux sociaux, ou même par des personnalités politiques. Une formule, souvent simplifiée par "From the river to the sea" qui suscite une vive polémique.

Un slogan des années 60

Défendue par certains comme la revendication de la fin des discriminations qui visent les Palestiniens vivant en Israël ou dans les territoires occupés, elle est dénoncée par d’autres comme un appel à la destruction totale de l’Etat hébreu. À l’origine, le slogan est né dans les années 60 par l’Organisation de libération de la Palestine qui avait appelé à la création d’un État unique qui s’étendrait de la Méditerranée ("la mer") au Jourdain ("la rivière").