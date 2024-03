L’armée israélienne a-t-elle recours à la torture ? D’anciens détenus palestiniens ont été arrêtés à Gaza, emprisonnés puis ont été relâchés. Ils affirment avoir été violentés, pour certains torturés par l’armée de l’Etat hébreu. Des ONG israéliennes, comme Physicians for Human Rights, dénoncent, elles, "des disparitions forcées" qui peuvent être considérées comme des crimes contre l’humanité.

Agé de 24 ans, Bahaa Abu Rukba veut témoigner en son nom propre pour donner plus de poids à son récit. "Je vous jure que j'ai l'impression d'avoir passé plus de 20 ans en prison à cause de la torture. Je ne sais même pas où j'étais... Pas une fois je n'ai vu la lumière du jour", raconte-t-il à franceinfo.

Bahaa Abu Rukba, secouriste bénévole du Croissant-Rouge. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Ce secouriste bénévole du Croissant-Rouge a été arrêté le 21 décembre en début d'après-midi au siège de l'association, dans le nord de Gaza. Il a passé trois semaines en détention. "On restait plus de 20 heures par jour à genoux. Ils nous ont fait subir des choses inimaginables. Ils me disaient : 'Tu es membre du Hamas'. Je répondais que je travaillais pour une organisation humanitaire. Ils ne m'ont pas cru et m'ont torturé."

"Ils m'ont mis tout nu, pieds et poings liés. Ils me frappaient dans les parties intimes. Je vous passe les détails, mais j'ai subi des traitements humiliants et dégradants. Il y avait même une soldate qui me giflait." Bahaa Abu Rukba, secouriste de 24 ans à franceinfo

Des mensonges, selon l'ancien procureur militaire en Cisjordanie occupée, Maurice Hirsch, qui affirme qu'"Israël n'abuse pas de ses prisonniers". Depuis le 7 octobre, un juge peut décider du maintien en détention d'un suspect pendant six mois maximum sans contact possible avec ses proches et sans être défendu par un avocat.

"La torture n'est pas autorisée"

"La torture n'est pas autorisée, martèle Maurice Hirsch. Si vous êtes un habitant de Gaza et que vous avez été relâché par l'armée israélienne, vous êtes immédiatement suspecté d'être un collaborateur. Qui est relâché ? Les collaborateurs. Alors qu'est-ce qu'ils disent pour assurer leurs arrières ? 'J'ai été frappé, j'ai été torturé.' Il est possible qu'il y ait des cas. Sur ce point-là, Israël n'est pas différent d'autres pays ou d'autres armées dans le monde."

"Est-ce quelque chose que nous condamnons ? Non. Est-ce systématique ? En aucun cas." Maurice Hirsch, ancien procureur en Cisjordanie occupée à franceinfo

Selon l'armée israélienne, 27 Palestiniens de Gaza sont morts en prison. Pour Maurice Hirsch, la majorité d'entre eux ont été blessés avant ou pendant leur arrestation et n'ont pas pu être sauvés.