Selon l'ONU, plus de 12 000 enfants ont été tués et près de 600 000 ont dû fuir leurs maisons depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

"J'aurais juste aimé pouvoir filmer ce nombre de mamans qui m'ont accueilli en larmes parce qu'elles n'ont plus aucun moyen de protéger leurs enfants de la famine, ou des bombes". Ce sont les mots de James Elder, le directeur de l'Unicef, dans la bande de Gaza. Car les premières victimes de cette guerre entre Israël et le Hamas, précise-t-il, ce sont les enfants.

Plus de 12 000 ont été tués selon les Nations unies, près de 600 000 jeunes Gazaouis ont dû fuir leurs maisons. Toute la journée, ils errent dans les allées du camp de déplacés de Nuseirat, situé dans la partie centrale de la bande de Gaza. Des garçons, des fillettes, qui jouent avec ce qu'ils trouvent, passent le temps comme ils peuvent.

Salma, une jeune Gazaouie, a 10 ans. Comme beaucoup, elle a les yeux rivés en permanence vers le ciel. "On entend toujours le bruit des avions qui continuent de bombarder, et puis il y a aussi d'autres avions qui sont maintenant dans le ciel, décrit-elle. Ce sont des avions qui larguent des colis, surtout pour ceux qui sont encore au nord de la bande de Gaza." En quelques heures, elle a dû fuir sa maison de la ville de Gaza. Elle a tout perdu et vit désormais dans une tente avec ses deux sœurs et ses parents. "Chaque nuit quand je dors, je rêve de me réveiller et de découvrir que la guerre est finie, car c'est un cauchemar ce qu'on vit. J'aimerais que ça arrive vite...", insiste la petite fille.

Le père de famille désemparé

À ses côtés, son père raconte l'épuisement physique, psychologique. Toute la famille fuit d'un endroit à l'autre depuis bientôt six mois. Yasser précise ne sait plus quoi faire pour ses enfants. "J'ai toujours vu de l'espoir dans leur regard... Mais depuis que nous sommes déplacés, je ne vois que de la tristesse dans leurs yeux. Ils ont très bien compris que désormais nous allons vers un avenir totalement inconnu", confie-t-il.

Pour sortir ses enfants d'une guerre qui semble sans fin et se réfugier en Égypte, Yasser doit au minimum trouver 25 000 dollars pour payer leur passage au poste de frontière de Rafah. Il aimerait le faire pour que Salma puisse retrouver une stabilité. Ou un semblant de normalité, ajoute la fillette. "Mon école, mes copains et notre vie d'avant me manquent beaucoup, reconnaît Salma. Je me souviens des balades en voiture qu'on faisait avec papa."

"Tous mes amis me manquent fort. Et puis j'aimerais retrouver ma classe à l'école. Recommencer à apprendre des choses avec ma maîtresse." Salma, jeune Gazaouie de 10 ans à franceinfo

Selon les Nations unies, durant les quatre premiers mois, l'offensive israélienne sur Gaza a tué plus d'enfants que tous les conflits de ces quatre dernières années à travers le monde.