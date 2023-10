Témoignage "C'est une autre façon de nous terroriser" : la famille de Karine Journo, qui a disparu lors des attaques du Hamas, subit des centaines de messages et d'appels malveillants

La Franco-israélienne était présente à la rave party prise pour cible par les commandos islamistes palestiniens. Pour ses proches, il est probable qu'elle a été prise en otage. La famille reçoit aussi des centaines de messages et d'appels malveillants.

Temps de lecture : 2 min

En plus des 11 morts Français, il y a toujours une vingtaine de Français qui sont portés disparus après les attaques du Hamas sur le territoire israélien, a indiqué mercredi 11 octobre la ministre des Affaires étrangères sur franceinfo. Karine Journo fait partie de ces disparus. Cette Franco-israélienne de 24 ans travaille pour une compagnie aérienne israélienne et participait à la rave party qui a été prise pour cible par les membres du Hamas. Sa sœur, Meitav Journo, n'a plus aucune nouvelle depuis.

>> Guerre entre le Hamas et Israël : on a reconstitué l'attaque contre le festival de Réïm

Karine ne devait pas aller à ce festival de musique. Après un accident à la jambe gauche, il y a un mois, elle avait vendu son ticket avant d'en racheter un autre quelques jours avant pour aller faire la fête avec ses amis. Le dernier échange avec sa famille a donc lieu samedi matin au moment de l'attaque : "Elle hurlait et pleurait. On pouvait entendre les tirs autour d'elle. Elle nous a juste dit : 'S'il m'arrive quelque chose, je vous aime."

La famille a posté un message sur les réseaux sociaux où il notamment écrit : "Voici comment Karine état habillée. Sil vous plait, priez pour nous." (CAPTURE ECRAN)

Depuis cet appel téléphonique, la famille n'a plus aucune nouvelle si ce n'est une vidéo de trois secondes où l'on voit Karine dans une ambulance avec deux autres jeunes filles : Léo et Noam. Elles ont aussi disparu, tout comme le conducteur de l'ambulance.

Des appels "toute la journée" pour "nous rendre fous"



La famille estime qu'il est probable que Karine ait été prise en otage. Mais la violence ne s'arrête pas là, car depuis Meitav et sa mère reçoivent des centaines de messages et d'appels malveillants : "Ils ont publié mon numéro et celui de ma mère sur une boucle Telegram du Hamas et ils nous appellent toute la journée. Ils rigolent au téléphone en nous disant : 'On a votre fille.' Ils envoient beaucoup de messages aussi. Ma mère a reçu jusqu'à 500 messages par minute avec écrit : 'On a violé votre fille, elle est avec nous, on l'a tuée, elle reviendra chez vous dans un cercueil.' C'est ce qu'ils écrivent pour nous rendre fous. C'est une autre façon de nous terroriser."

Depuis samedi Meitav et ses parents contactent plusieurs fois par jour tous les hôpitaux du pays qui pour l'instant, n'ont pu donner aucune information au sujet de Karine. Pour tenter d'en savoir plus, la famille scrute toute la journée les réseaux sociaux et tente de passer par l'ambassade de France, à qui Meitav lance cet appel :

"On veut juste qu'ils nous aident. S'ils peuvent faire quoi que ce soit pour nous ramener Karine pour rentrer en contact avec le Hamas, nous dire où elle est. Même si elle a été kidnappée, on veut savoir si elle va bien." Meitav Journo, sœur de Karine Journo à franceinfo

Cette famille comme tant d'autres tente donc de garder espoir et est prête à tout pour retrouver Karine.