Attaque du Hamas contre Israël : pas de discussions "entre la France et les terroristes", assure Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères

La ministre des Affaires étrangères a confirmé que 18 Français étaient toujours portés disparus, dont "certains d'entre eux sont peut-être retenus en otage" et a annoncé qu'on dénombrait désormais 11 Français morts après les attaques du Hamas sur le territoire israélien.

Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, assure mercredi 11 octobre sur franceinfo, qu'il n'existe pas de voix de discussions ou de négociations "entre la France et les terroristes", cinq jour après l'attaque du Hamas sur Israël.

Concernant d'éventuelles pressions que pourrait exercer la France sur le Hamas, Catherine Colonna garantit que ce "n'est pas le cas, ce sont les autorités israéliennes qui sont à l'oeuvre dans le cadre du droit qui est le leur d'exercer la défense d'Israël".

11 victimes françaises "de ces attentats"

Cinq jours après le début de l'offensive du Hamas en Israël, la France déplore la mort de 11 de ses ressortissants. La ministre des Affaires étrangères a indiqué que "le bilan avait malheureusement évolué au fur et à mesure des identifications auxquelles procèdent les autorités israéliennes". Il y a donc désormais 11 victimes françaises "de ces attentats". Catherine Colonna a confirmé que 18 Français étaient toujours portés disparus, dont "certains d'entre eux sont peut-être retenus en otage".

"Nous n'avons pas de nouvelles suffisamment précises" pour savoir combien sont ou seraient aux mains au Hamas, a indiqué la cheffe de la diplomatie. Mais, "nous sommes tout à fait confiants dans la capacité des autorités israéliennes à nous aider [pour] que les personnes de nationalité française qui auraient disparu puissent être retrouvées et libérées saines et sauves" a encore précisé la ministre des Affaires Etrangères. Elle a aussi rappelé que le Quai d'Orsay était mobilisé depuis les premières heures de l'offensive tant à Paris qu'en Israël avec l'ambassade de France à Tel-Aviv et le consulat à Jérusalem. Quant à d'éventuels blessés, "il y en a vraisemblablement, mais nous n'en avons pas le décompte", a reconnu Catherine Colonna.

D'autres vols de rapatriements "vraisemblablement vendredi et samedi"

La France figure parmi les pays les plus endeuillés par l'offensive du Hamas. Environ 80 ressortissants étrangers ont été tués dont au moins 20 Thaïlandais, 22 Américains, dix Népalais, sept Argentins, quatre Russo-Israéliens, deux Ukrainiennes, deux Britanniques, deux Péruviens, deux Philippins, deux Brésiliens, un Cambodgien, un Canadien, une Espagnole et une Autralienne.

Catherine Colonna a également confirmé qu'un vol spécial entre Tel-Aviv et Paris allait décoller jeudi pour rapatrier des Français. Ce vol "sera suivi vraisemblablement vendredi et samedi d'autres vols spéciaux". "Les plus vulnérables doivent passer en premier", a-t-elle précisé.