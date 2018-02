Syrie : un risque d'escalade entre Israël et l'Iran ?

Alors qu'un avion de chasse israélien a été abattu ce samedi 10 février par un missile syrien, Moscou a lancé un message en direction des deux parties. Mais un risque d'escalade est-il possible ? "Ce risque est réel, car ces tensions militaires directes entre Israël et l'Iran sont d'une ampleur inédite, et selon les services de renseignement israéliens, l'Iran continue à essayer de s'implanter durablement et militairement sur le territoire syrien", commente Franck Genauzeau.

Israël veut obtenir le retrait du Hezbollah et des forces iraniennes en Syrie

Alors, des deux côtés, ce soir, malgré tout, on s'estime plutôt satisfait du déroulement de cette journée : côté syrien, on estime avoir prouvé être capable de se défendre ; et côté israélien, on dit avoir envoyé un message clair et dissuasif. Les Israéliens vont d'ailleurs reprendre leur travail de pression diplomatique et notamment sur Moscou. Objectif : obtenir de Vladimir Poutine qu'il contraigne ses alliés, l'Iran et le Hezbollah, à quitter le pays une fois que la guerre sera terminée.

