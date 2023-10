Reportage "On est là, on est fiers, on est prêts à tout faire pour notre pays" : des soldats israéliens protègent les kibboutz après les attaques du Hamas

Des kibboutz autour de Gaza se sont vidés de leur population, six jours après les attaques meurtrières du Hamas, et sont occupés par l’armée israélienne.

Sur les murs et les plafonds des maisons d'un des kibboutz attaqués par le Hamas, des impacts de balles gros comme un poing. Les rafales d'armes automatiques n'ont pas touché les habitants de cette maison, barricadés dans leurs abris. Ils s'en sont sortis, mais d'autres ont eu moins de chance. Les kibboutz pourraient encore être infiltrés par des combattants du Hamas, selon l'armée israélienne.

En première ligne face à l'horreur

"Je n'ai plus de sentiment", confie Yossi Landau. Il est secouriste, en charge du recensement des cadavres. En cinq jours, il s'est occupé avec son équipe de plus de 650 corps."Sur une des scènes de crime. Je suis entré dans la maison et j'ai trouvé une femme enceinte avec une balle dans la tête. J'étais là pendant l'attentat de Bombay et du World Trade Center, le 11 septembre 2001, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça".

Yossi Landau est en première ligne face à l'horreur. Et juste derrière, il y a des soldats comme le lieutenant Shana. Elle assure la sécurité des kibboutz et elle tient à le faire savoir. "On est là, on est fiers, on est prêts à tout faire pour notre pays". Un message martelé à plusieurs reprises pendant l'entretien. Le lieutenant Shana, 23 ans, dirige une unité mobilisée dès les premières heures de l'attaque. "Il y a des terroristes d'un côté, des soldats d'un autre côté, des gens qui sont blessés par balles. Il faut leur donner les soins. On a réussi à enlever plus ou moins entre 15 et 20 terroristes".

Depuis, l'armée israélienne a annoncé un "siège complet" lundi 9 octobre et bombarde la bande de Gaza. L'enclave n'est qu'à six kilomètres de ce kibboutz, à portée d'artillerie.