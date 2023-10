Guerre entre le Hamas et Israël : qu'est-ce qu'un kibboutz ?

Les kibboutz, lieux où des Israéliens vivent en communauté, ont été pris pour cibles par le groupe islamiste palestinien lors de son attaque samedi.

Plus de 100 personnes ont été tuées dans le kibboutz de Be'eri, situé dans le sud d'Israël, non loin de la bande de Gaza. Un commando du Hamas s'y est introduit samedi 7 octobre lors de son attaque sur le territoire israélien. L'armée de l'État hébreu a également évoqué un "massacre" dans un autre kibboutz, celui de Kfar Aza. Qu'est-ce qu'un kibboutz ? D’où cela vient-il ? Combien d'Israéliens y vivent ? Quelle est leur activité ? Franceinfo fait le point.

Le premier kibboutz a été créé il y a plus d'un siècle, en 1909, bien avant la création de l'État d'Israël en 1948. Des juifs du mouvement sioniste venus d'Europe de l'Est se sont installés sur le territoire de la Palestine, alors territoire de l'Empire Ottoman. À partir de 1948, des kibboutz à vocation agricole s'installent sur tout le territoire du jeune État d'Israël. À noter que les kibboutz ne sont pas des colonies juives. Ces dernières se sont installées sur des territoires conquis par Israël après 1967 et la guerre des Six Jours, notamment en Cisjordanie.

Une philosophie égalitaire et laïque

Derrière les kibboutz se trouve une idée socialiste et laïque. Il n'y a pas de propriété privée, tout est mis en commun, notamment les outils agricoles ou les machines. Les revenus de l'activité sont versés dans un fonds commun et partagés de manière égalitaire : l'ingénieur gagne la même chose que le cultivateur. Tout le monde mange à la cantine. Les enfants sont élevés par la communauté.

Le kibboutz est une idée de gauche, comme Israël l'était jusqu'en 1977. En effet, jusqu'à cette date, tous les Premiers ministres étaient de gauche. Dans les années 1970, marquées par la culture hippie, il arrivait, en France par exemple, que des jeunes, notamment non juifs, partent pendant plusieurs mois dans un kibboutz en Israël, attirés par cette expérience communautaire.

125 000 personnes y vivent

Il y a environ 250 kibboutz dans tout le pays, mais ils rassemblent moins de monde qu'autrefois. Actuellement 125 000 personnes y vivent, soit environ 2% de la population juive d'Israël. Les kibboutz ont changé, ils sont de plus en plus nombreux à faire maintenant partie de la sphère privée. Des entreprises s'y sont créées, notamment dans le secteur technologique avec un but lucratif. La société israélienne est aujourd'hui bien plus libérale sur le plan économique. Les services qui étaient gratuits autrefois deviennent payants, comme la santé, les repas ou encore l'éducation. Il y a même une vingtaine de kibboutz religieux, alors qu'à l'origine ils étaient de tradition laïque.

La plupart du temps, les kibboutz sont entourés de clôtures, de barrières. Ils sont équipés d'abris blindés où les habitants peuvent se réfugier. Souvent, des armes s'y trouvent, mais comme l'ont démontré ces derniers jours, cela n'a pas suffi à leur protection.