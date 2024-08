Proche-Orient : "Critiquer la politique israélienne, ce n’est pas de l’antisémitisme", réagit Olivier Faure, le Premier secrétaire du PS

"Critiquer la politique israélienne, ce n’est pas de l’antisémitisme", réagit sur franceinfo lundi 26 août Olivier Faure, le Premier secrétaire du PS, alors que les bombardements d'Israël sur Gaza durent depuis bientôt 11 mois. "Ce n’est pas antisémite de dire que Nétanyahou dirige aujourd’hui un gouvernement suprémaciste, qui est un gouvernement raciste", insiste-t-il. Il rappelle également que les "instances internationales" indiquent que le comportement d'Israël "présente un risque génocidaire". "Ça devrait tous nous faire réagir", se désole Olivier Faure.

Le Premier secrétaire du PS dénonce au passage, en France, l'utilisation à tort et à travers du terme "antisémitisme", la droite et l'extrême droite accusant constamment LFI de l'être. "Moi je veux bien qu’on se révolte sur les déclarations d'un tel ou d'un tel mais enfin, le vrai sujet, c’est qu’il y a une guerre et qu’elle est tout simplement horrible, et le risque, c’est l’escalade", s'emporte Olivier Faure. Il est conscient qu'au sein de La France insoumise, "il y a des gens qui parfois flirtent avec les lignes" mais assure "qu'à chaque fois, nous sommes là pour rappeler à l’ordre celles et ceux qui pourraient éventuellement passer la ligne".

Le Premier secrétaire du PS ajoute que lors des élections législatives anticipées, "les antisémites, les racistes" étaient "à l’extrême droite". Il conclut "maintenant, on voudrait les blanchir pour mieux diaboliser La France insoumise".