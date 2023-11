Otages du Hamas : "On ne sait pas s'ils sont toujours vivants", témoigne l'oncle d'enfants détenus

Tomer Keshet est l'oncle de Kfir et Ariel Bibas, des enfants de 10 mois et 4 ans, retenus en otage par le Hamas. Il témoigne pour le 19/20 info, mercredi 29 novembre.

L'oncle des enfants retenus en otage par le Hamas témoigne pour franceinfo. Il exprime son inquiétude, partagée par l'ensemble de la famille. "C'est très dur d'avoir de l'espoir quand on voit tous les jours les listes des otages qui vont être libérés et qu'on voit qu'ils ne sont pas dessus", indique Tomer Keshet, oncle de Kfir et Ariel Bibas. "Nous ne savons rien au sujet des bébés, tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont été kidnappés, parce que c'est ce que nous avons vu sur les vidéos prises par le Hamas", poursuit-il.

La famille est très inquiète

"On ne sait pas s'ils sont détenus ensemble, séparés, on ne sait même pas s'ils sont toujours vivants", déclare Tomer Keshet. L'oncle a partagé son inquiétude concernant son neveu de 4 ans retenu en otage, qui ne peut comprendre ce qu'il se passe. "Même s'il revient demain, et on n'en a aucune certitude, reviendra-t-il sain et sauf ? (…) Sera-t-il le même que lorsqu'il a été enlevé le 7 octobre ?", conclut l'oncle de Kfir et Ariel Bibas.